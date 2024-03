Пакети с хуманитарна помощ от САЩ, спуснати по въздух, убиха петима палестинци в Газа

Пакети с хуманитарна помощ от САЩ, спуснати по въздуха, са ударили и убили петима палестинци в ивицата Газа, тъй като парашутите им не са се отворили правилно, съобщи британският вестник "Телеграф", цитиран от БТА.

На кадри, публикувани в социалните мрежи, се вижда как няколко пакета падат с изключително висока скорост към земята, пуснати от транспортен самолет.

През изминалата седмица американските военни в координация с Йордания, Египет и Франция доставиха в ивицата Газа над 70 000 хранителни дажби.

По-рано днес британският министър на външните работи Дейвид Камерън заяви, че Обединеното кралство ще работи в сътрудничество със САЩ за отварянето на морски коридор, по който помощта за анклава да се доставя директно по море.

В продължение на месеци представители на хуманитарни организации предупреждаваха за задаващ се глад в Газа на фона на недостига на храна, причинен от затварянето на границите, отбелязва британското издание.

At least five Palestinians have been killed, and several others reportedly injured after parachutes dropping aid packages over Gaza failed to open and fell on people waiting to collect the aid ⤵️ pic.twitter.com/Kj1vqVGBzu