Лондон: Руската армия атакува мощно в Донецка област, но изглежда забавя темпото

Руските сили продължават да извършват атаки в няколко района на фронтовата линия. Русия се фокусира върху операции западно от Авдеевка и Маринка, градове и в Донецка област. Тези оси представляват 60 процента от съобщенията за руски атаки през последните четири седмици.

Тази информация е разпространена в ежедневния доклад на разузнаването на британското министерство на отбраната, резюме от който е публикувано в социалната медия X, известна доскоро като Twitter.

Въпреки това средният брой отчетени седмично руски наземни атаки срещу Украйна са намалели с 13 процента от края на февруари 2024 г., когато седмичният им брой средно достига 600. Русия пое контрола над Авдеевка и няколко села западно от града през февруари, но напредъкът се забави оттогава.

