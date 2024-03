Нов главнокомандващ на руския ВМФ! Основната му задача ще бъде подобряване на сигурността в Черно море

Първата задача на новия главнокомандващ ВМФ на Руската федерация Александър Моисеев ще бъде стабилизиране на сигурността и подобряване на боеспособността на руския флот в Черно море. Това се казва в ежедневния бюлетин на Министерството на отбраната на Обединеното кралство, резюме от който е публикувано в социалната мрежа Х.



"Вероятно първата задача на Моисеев като началник на ВМФ на Русия ще бъде да стабилизира ситуацията със сигурността в Черно море и да осъществи промени, които трябва да доведат до подобряване на боеспособността на Черноморския флот на Руската федерация в региона“, обясняват от британското разузнаване.



Военните на Лондон отбелязат, че преди предишната си работа като командир на Северния флот на Руската федерация Моисеев е бил професионален подводничар.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 March 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/PS5XNUKusV#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vbAYcN3p9Y

Още новини от Украйна