Легионът „Свобода за Русия“, съставен от руски бойци, сражаващи се на страната на Украйна, взриви склад за боеприпаси на руската армия в граничното населено място Тьоткино в Курска област, предаде The Telegraph.

„Унищожихме склада за боеприпаси на армията на Путин в Тьоткино. Следва продължение!”, посочиха легионерите. Кадри от дрон, публикувани в социалните мрежи, показват разрушения склад за боеприпаси.

Легионът „Свобода за Русия“ е една от прокиевските въоръжени групировки, които в момента участват в трансгранични операции срещу силите на военнопрестъпника Путин. В Телеграм легионът предупреди жителите на Белгород спешно да се евакуират, защото предстои „ракетен и артилерийски обстрел“.

Бунтовниците посочват, че атакуват военни цели, но тъй като армията на Путин използва цивилни като жив щит, има риск цивилните да пострадат. Специалната военна операция в Курска и Белгородска области на Русия продължава.

🔥 Burns well...



Destroyed Putin's army ammunition depot in Tetkino.



More to come. pic.twitter.com/h6v24uFBh8