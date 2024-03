" Русия е под атака: в Курск спря електрозахранването, летят ракети „Пейтриът“ "

В руските Курска и Белгородска области продължава специалната военна операция по демилитаризиране на армията на Владимир Путин.

Двете руски области попаднаха под обстрел, местни жители публикуваха видеоклипове, на които се чуват експлозии.

Около 21:10 часа местно време властите издадоха ракетна заплаха и призоваха гражданите да не излизат навън. Губернаторът на Курска област съобщи, че в небето над района действа ПВО. Скоро той съобщи за временни прекъсвания на електрозахранването в Курск.

Министерството на отбраната на Русия заяви, че Украйна е използвала реактивна система за залпов огън RM-70 "Вампир" и тактическа ракетна система "Точка-У". По-късно руснаците съобщиха за свалянето на зенитна ракета С-200, преустроена за поразяване на наземни цели, както и ракета от зенитно-ракетен комплекс „Пейтриът“ в Белгородска област.

Преди дни легионът „Свобода на Русия“, „Руският доброволчески корпус“ и „Сибирският батальон“ обявиха началото на спецоперация на руска територия. Тези легиони са съставени от руски бойци, които се бият на страната на Украйна и се противопоставят на режима на Владимир Путин. Москва твърди, че украинската армия също участва в нападенията.

The long night begins in Belgorod, russia🇷🇺. The governor of the Kursk region also publicly announced aerial threats. pic.twitter.com/tQJK6pmby3

Russian Belgorod and Kursk are under heavy fire. Electricity went out in some areas pic.twitter.com/8l89hahB7f