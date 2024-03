Украйна атакува военновъздушната база "Енгелс" дълбоко на територията на Русия

Дронове на украинската служба за военно разузнаване (ГУР) рано тази сутрин са атакували военновъздушната база "Енгелс" дълбоко на територията на Русия и Киев в момента прави оценка на щетите, заяви пред Ройтерс източник от украинското разузнаване, предаде БТА.

Губернаторът на Саратовска област, където се намира базата, каза, че украински дронове са били свалени близо до град Енгелс, но не спомена за нанесени щети. Губернаторът на Белгородска област каза, че при украински обстрел днес е бил убит един човек и двама други са били ранени.

В своя канал в "Телеграм" Вячеслав Гладков съобщи, че при обстрела са били нанесени щети на две детски градини и едно училище, предаде ТАСС. Той добави, че са били нанесени щети и по няколко апартамента в 12 жилищни блока, както и по 16 автомобила.

Руското министерство на отбраната съобщи, че дежурните сили за противовъздушна отбрана са унищожили 13 снаряда от реактивни системи за залпов огън "Вампайър" (VAMPIRE) над Белгородска област.

Президентът Владимир Путин днес обеща, че Русия ще гарантира сигурността на граничните си региони, които често са обстрелвани от Украйна. Той каза на среща с активисти в Кремъл, че Русия има планове как да отговори, но няма да напада населението и цивилни цели в Украйна. "Основната задача е да гарантираме сигурността. Има различни методи за това, те не са лесни, но ние ще направим това", заяви той в излъчени по телевизията коментари.

