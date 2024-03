Ф-35 vs. Грипен: НАТО тренира въздушен двубой между две поколения изтребители

Като съюзници на НАТО датските F-35 и шведските JAS-39 Gripen са провели съвместни учения за първи път. По време на операцията се е провел и "приятелски въздушен бой" 1 на 1, пише Magyar Nemzet, като се позовава на публикация на НАТО в социалната мрежа Х.



Подробният доклад на НАТО разкрива, че датските и шведските пилоти са упражнявали как изтребител, представляващ две различни поколения, може да си сътрудничат.



Шведският JAS-39 Gripen е така нареченото четвърто (четири и половина) поколение, първият му полет е през 1988 г., докато разработеният от САЩ F-35 е най-модерното пето поколение, което влезе в експлоатация през 2011 г. Ето защо е интересно как можете да се възползвате от различните характеристики на двете бойни машини, пише унгарската медия.



Опитът показва, че бойците се допълват добре.



F-35 може да събира изключително количество данни, които може да споделя и със съюзническите сили. В същото време JAS–39 Gripen може също да добави значителна огнева мощ.



