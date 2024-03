Британското разузнаване: Кремъл може да иска две нови армии, но няма ресурс, за да ги създаде

Британското министерство на отбраната съобщи в новата си разузнавателна сводка, публикувана на профила му в социалната мрежа „Екс“, че плановете на Русия тази година да създаде две нови армии ще се сблъскат с липсата на ново оборудване и проблеми с инфраструктурата, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

В сводката се припомня, че на 20 март руският министър на отбраната Сергей Шойгу обяви, че тази година Русия ще сформира две нови армии. Съобщава се, че те ще бъдат съставени от 14 дивизии и 16 бригади. Повече детайли не се съобщават, но според данните на разузнаването те ще представляват смесица от механизирани, бронирани, артилерийски и логистични части.

Още новини от Украйна

„Реалистична е възможността тези нови формирования да са свързани с предишни съобщения за нови части и планирано укрепване на бригади до ниво на дивизии“, съобщи министерството.

Според доклада предвид успехите на Русия в набирането на войници вероятно новите военни формирования ще получат достатъчно кадри.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 March 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/LUNXKX1nPb #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/pswgPpECtv