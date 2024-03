Водещ по руската телевизия предизвика ужас със заплахата си към Украйна: Даваме ви 48 часа

Владимир Соловьов, лицето на руската пропаганда, отправи поредната си заплаха по телевизията. Той заяви, че Киев и Харков трябва напълно да бъдат унищожени, което на практика е призив за убийството на милиони цивилни граждани, пише focus.de.

Соловьов каза, че руската армия трябва да даде 48 часа на жителите на Харков да избягат от града, след което той да бъде сринат със земята квартал по квартал.

Това разкрива и реалните цели на Русия във войната срещу Украйна: пълното унищожаване на украинската държава и подчиняването ѝ на Москва. Лъжите за „демилитаризация“ и сваляне на политическото ръководство бяха само претекст за инвазията.

По руската телевизия често се чуват призиви за избиването на цивилното население, което контрастира с наратива на Путин, че Русия атакува „само военни обекти“. Цели градове и села бяха изравнение със земята от руските нашественици.

През последните дни Русия засили ракетните удари по Киев и Харков, а украинските власти призоваха западните страни да предоставят на страната ПВО системи, за да се защити срещу руския терор. Военният министър Рустем Умеров призова страните членки на НАТО да предоставят допълнителни системи за ПВО и ракети за защита на украинските градове и граждани.

Russian propagandists openly state that their goal is the expulsion of Ukrainians from Ukraine. pic.twitter.com/rvzLsVaiDm