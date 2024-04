Украйна порази третата по големина петролна рафинерия в Русия

Украински дрон днес удари третата по големина петролна рафинерия в Русия, разположена на около 1300 км. от фронтовата линия в руската Република Татарстан. Уцелено е съоръжение, което обработва около 155 000 барела суров петрол дневно, макар източник от индустрията да каза, че щетите са незначителни, съобщи Ройтерс, предаде БТА.

Руските власти съобщават, че устройствата за радиоелектронна война са заглушили украински дрон край рафинерията „Танеко“, собственост на „Татнефт“, която има годишен капацитет от повече от 17 млн. тона петрол. Снимки от мястото на удара посочват, че дронът е уцелил основното съоръжение за преработка на рафинерията, но изглежда, че не е нанесъл значителни щети.

Индустриален източник, говоил пред Ройтерс при условие за анонимност, заяви, че щетите по съоръжението не са критични, а работниците са се завърнали в обекта. В рафинерията е избухнал пожар, но е бил изгасен за 20 минути, съобщи държавната информационна агенция РИА Новости, допълвайки, че производството не е прекъсвано. Рамил Мулин, кметът на град Нижнекамск в разположената югоизточно от Москва република Татарстан, заяви, че няма сериозни щети.

❗️ Also at night, a UAV struck the TANECO oil refinery in Nizhnekamsk, Russia The drone hit one of the installations. There is no official information yet. pic.twitter.com/ntMvMnjRzo

Съоръжението представлява около половината производствен капацитет на рафинерията. Общо на нея се падат около 6,2% от капацитета за рафиниране на петрол от Русия. Източник от военното разузнаване на Украйна заяви, че основното преработвателно съоръжение на „Танеко“ е било ударено, предизвиквайки пожар. Източникът заяви, че целта на удара е намаляване на печалбите на Русия от петрол.

Друг източник от украинското разузнаване заяви, че произведени в Украйна дронове са ударили руски завод за производство на ударни БПЛА „Шахед“, предизвиквайки „значителни щети“. Миналата година в. „Вашингтон Пост“ съобщи, че Русия масово произвежда дронове в Татарстан.

През последните няколко месеца Украйна започна да атакува петролните рафинерии в Русия, която е вторият по големина износител на петрол в света, пречейки на печелившата търговия на Русия с рафинирани продукти на фона на масираните руски ракетни удари по украинската енергийна инфраструктура.

Според изчисленията на Ройтерс поради ударите с дронове са закрити 14% от капацитета на Москва за рафиниране на петрол. Атаките по руските рафинерии, много от които са разположени дълбоко в територията на Руската федерация, предизвикаха притеснения във Вашингтон за възможна ескалация на напрежението с Кремъл, който притежава най-големия ядрен арсенал на света.

Украйна смята, че ударите с дронове по Русия са оправдани, защото се бори за оцеляването си и че нейната инфраструктура, включително електроцентралите, е пострадала силно от руските въздушни удари. Украинската страна съобщава, че е била атакувана повече от 4630 пъти от руски дронове „Шахед“ по време на продължаващата вече 25 месеца война. Киев смята засилването на производството на собствени БПЛА за начин да отговори на значително по-добре въоръжения и по-голям противник.

На въпрос дали Русия мисли, че САЩ са свързани с атаките по руските рафинерии, от Кремъл отговориха, че е по-добре въпросът да се зададе на министерството на отбраната и службите за сигурност. „Режимът в Киев продължава терористичната си дейност. Ние и нашата армия работим основно за минимизирането на тази заплаха и последващото ѝ елиминиране“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Откакто президентът на Русия Владимир Путин изпрати десетки хиляди войници в Украйна през 2022 г., дроновете играят важна роля във войната, особено тип „камикадзета“ или разузнавателни, които направляват другото въоръжение към войници. Украйна проведе серия от шумни атаки дълбоко в руска територия, за да подкопае възможностите на руската военна машина и, както се случи през 2023 г. с удара на дрон по Кремъл, за да покаже реалностите на войната в самото сърце на Русия.

Russian media report a drone attack on Elabuga in Tatarstan, Russia.



There is an assembly plant for the production of Iranian Shahed drones in Elabuga. The city is located 1,200 km from the border with Ukraine. pic.twitter.com/57AT2UubbU