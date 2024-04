Украинските служби извършиха невероятна атака: поразиха цели в Русия на 1300 километра

Украинската агенция за военно разузнаване (ГУР) е причинила днес „значителни щети“ на руска военна цел в руската Република Татарстан като използвала дрон украинско производство, съобщи източник от украинското разузнаване, цитиран от Ройтерс, предаде БТА. Според британската телевизия BBC става въпрос за атака на 1300 километра разстояние.

Властите в Татарстан по-рано заявиха, че дронове са атакували индустриални обекти в руската република и че няколко души са били ранени. Според ТАСС при атаката с БПЛА срещу обект в град Елабуга са били ранени седмина студенти от местния технически университет, като двама от тях са били непълнолетни. Нападение е извършено и в град Нижнекамск. Според местните власти производственият процес в предприятията не е бил нарушен и няма сериозни разрушения. На пострадалите се оказва необходимата помощ, като трима са настанени в болница.

Ройтерс е анализирал изображения, показващи атаката в Нижнекамск и е стигнал до извода, че дронът е ударил основната производствена част на петролната рафинерия „Тенеко“ в град Нижнекамск, една от най-големите в Руската федерация. На съоръжението се пада близо половината от общия преработвателен капацитет на целия обект в размер на 17 милиона тона петрол.

Агенцията същевременно съобщава, позовавайки се на данни на Въоръжените сили на Украйна, че тази нощ руски дронове са нанесли удари по енергийната инфраструктура в украинските Днепропетровска и Кировградска област. Девет дрона са били свалени над Днепроветровска област, където техните отломки са причинили два пожара в областния център Днепър, съобщи областният губернатор в социалната мрежа „Телеграм“.

По данни на „Укренерго“ в Кировградска област руски дрон е успял да порази високоволтова подстанция. През последните седмици Русия нанася удари срещу енергийните съоръжения на Украйна, предизвиквайки значителни щети по украинската енергийна система и причинявайки спирания на тока в много региони.

Russian media report a drone attack on Elabuga in Tatarstan, Russia.



There is an assembly plant for the production of Iranian Shahed drones in Elabuga. The city is located 1,200 km from the border with Ukraine. pic.twitter.com/57AT2UubbU