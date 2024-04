29 души са загинали в резултат на пожар в сграда в Истанбул

Турската държавна телевизия ТРТ-Хабер и БТА съобщиха, че пожар в жилищен блок в квартал Шишли в Истанбул е причинил загубата на поне 29 души днес.

По информация от телевизията, един пострадал се намира в момента под лечение в болница, като състоянието му е много тежко.

Валията на Истанбул Давут Гюл каза, че на този етап не е установена точната причина за пожара.

Пожарът се разрази в 16-етажна сграда.

Кметът на Истанбул Екрем Имамоглу пристигна на мястото на инцидента.

Инцидентът е станал около 13:00 ч. Според първоначалната информация до трагедията се е стигнало, след като по време на ремонт на нощен клуб, намиращ се на подземен етаж на 16-етажната сграда, е избухнала експлозия.

По информация на в. „Джумхуриет“, който цитира кмета Имамоглу, ремонтът е извършван нерегламентирано. По думите му общината не е получила молба от фирмата, занимаваща се с ремонтната дейност и ремонтът е бил извършван без необходимото разрешение.

В района на инцидента са изпратени полицейски екипи, пожарни коли, линейки, екипи на Националните медицински спасителни екипи (УМКЕ). В момента продължава спасителната операция за изваждането на блокираните хора в блока.

Министърът на правосъдието Йълмаз Тунч каза, че е предприето широкомащабно разследване по случая. Той уточни, че са издадени заповеди за арест на петима заподозрени.

Серап Мерген, специалист по пожарна безопасност, каза пред ТРТ-Хабер, че има вероятност да не е имало авариен изход от нощния клуб. По този начин тя коментира причината за огромния брой загинали при трагедията.

