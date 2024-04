Руски дронове убиха най-малко петима души в Харков СНИМКИ

Руски дронове поразиха рано тази сутрин жилища в Харков, втория по големина град в Украйна. Петима души загинаха, включително спасители, поразени при повторно нападение след пристигането си на мястото на една от атаките, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс.

Кметът Игор Терехов заяви в социалната мрежа "Телеграм", че четирима души са загинали на мястото на едно от нападенията, а най-малко трима от тях са били служители на аварийно-спасителните служби, които били убити, след като пристигнали на мястото на удара, след който обаче последвал нов. Петима души са ранени, уточни БТА.

По думите на областния управител Олег Синегубов градът е бил подложен на поне четири атаки, и добави, че са пострадали най-горните етажи на жилищен блок. Трима души са в болница, единият от които е в тежко състояние, каза той.

Kharkiv endured a brutal drone assault this night, killing 4, among them 3 rescuers caught in a vicious second strike. Homes shattered, fires blazed. A ruthless attack on those saving lives and the defenseless. This bloodshed must end. #StopRussianTerror #RussianWarCrimes https://t.co/KVRtaLZr60