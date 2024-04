Руски генерал-лейтенант: Взето е решение да атакуваме Казахстан

Казахите са следващите, вече е взето решение (за нападение). Това е заявил генерал-лейтенант Андрей Гурульов, който е депутат от Държавната дума на Руската федерация от партията на Путин "Единна Русия".

Телеграм каналът ВЧК-ОГПУ разпространи запис с думите на руския военен, който открито заплашва Казахстан с инвазия след пълномащабната война в Украйна, започната от Владимир Путин през 2022 г. Руски източници разпространяват непотвърдена информация, че именно от територията на Казахстан са изстреляни безпилотни апарати, поразили Татарстан.

Още новини от Украйна

Не за първи път се чуват подобни заплахи от Москва – включително към Казахстан, който дълги години беше в сферата на влияние на Кремъл и продължава да има близки отношения с Путин.

Последва и реакция от Киев – украинците посочват, че достоверността на записа не може да бъде потвърдена, но Гурульов и преди е правил изключително агресивни изявления за други държави. След като станаха публични, руският военен отрече достоверността на записите и каза, че става въпрос за фалшификация, която цели да опетни неговото име.

"The Kazakhs will be next. There is already a decision."



According to the VChK-OGPU Telegram channel, a voice message sent by Lieutenant General Andrey Gurulyov, a deputy of the Russian State Duma, to his colleagues in the State Duma's Committee on Defence has come into their… https://t.co/DoNtERikn5 pic.twitter.com/0OgyFHmzN1