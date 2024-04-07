Израелската армия е изтеглила голяма част от своите войски от Южна Газа

Седми месец от началото на войната между Израел и "Хамас" без изгледи скоро тя да приключи

Войната между Израел и "Хамас" навлезе след десетки хиляди жертви в седмия си месец. На този фон няма никакви изгледи за скорошен край на бойните дейс ...