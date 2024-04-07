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Израелската армия е изтеглила голяма част от своите войски от Южна Газа

7 Април, 2024 13:38 269 9

Израелската армия е изтеглила голяма част от своите войски от Южна Газа

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Изключение прави една бригада

Израелската армия е изтеглила голяма част от своите войски от Южна Газа - 1
Снимка: БГНЕС
Василена Петрова Василена Петрова

Военният представител съобщи, че Израелската армия е изтеглила по-голямата част от своите войски от Южна Газа, с изключение на една бригада, предаде БТА.

В момента армията не разкрива допълнителни подробности.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Хазарите затънаха в Газа.Всеки ден губят стотици войници и танкове.

    Коментиран от #4

    13:39 07.04.2024

  • 2 САТЪРА НА ХАНА

    6 1 Отговор
    СТИГА С ТИЯ НОВИНИ ЗА ЕВРЕИТЕ БРЕ
    ..... НАСЕЛЕНИЕТО ИМ Е КОЛКОТО МАЛЪК ОКРЪГ В
    КИТАЙСКА ИЛИ ИНДИЙСКА ПРОВИНЦИЯ :))
    ... .
    А МЕДИЙНОТО ВНИМАНИЕ Е КОЛКОТО ВЕЛИКА СИЛА :)(

    Коментиран от #5

    13:43 07.04.2024

  • 3 Бай той Толстой

    3 0 Отговор
    Това няма да ви помогне!

    13:43 07.04.2024

  • 4 Факт

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Дай достоверен източник

    Коментиран от #8

    13:43 07.04.2024

  • 5 Макс

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "САТЪРА НА ХАНА":

    Важно е качеството , а не количеството .Ти обаче си съветски възпитаник, а там имаше един глупав комунистически лозунг , който твърдеше че количеството преминава в качество . Е, така и не преминаха .

    Коментиран от #7

    13:49 07.04.2024

  • 6 Депутинизирай и съхрани

    0 1 Отговор
    Така се пази народ.Бой по чужди врагове и това е.И България трябва да пази строго границите си.И да бъде строга с чужденци и разни петоколонници мелези на суперсили от запад,изток,север и прочие....

    Коментиран от #9

    13:51 07.04.2024

  • 7 САТЪРА НА ХАНА

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Макс":

    НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОТРЕЧЕ ЧЕ ЕВРЕИТЕ СА ИЗОБРЕТАТЕЛНИ И ИЗПОЛЗВАТ ВСЯКА ВЪЗМОЖНОСТ ДА НАПРАВЯТ ПАРИ
    .....
    НАПРИМЕР СОЛУНСКИТЕ ЕВРЕИ СА ЗА ЗАНЕСЛИ В АМЕРИКА ГЕВРЕЦИТЕ , КИСЕЛОТО МЛЯКО - ДАНОН, ПОНИЧКИТЕ И ДЪРВЕНИТЕ КЪЩИ :))

    13:54 07.04.2024

  • 8 По Си Ен Ен

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Ли чакаш да ти го кажат, ахахахахах

    13:56 07.04.2024

  • 9 Много тежка

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Депутинизирай и съхрани":

    Диагноза имаш ти...

    13:57 07.04.2024