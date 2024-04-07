Израелската армия е изтеглила голяма част от своите войски от Южна Газа

Военният представител съобщи, че Израелската армия е изтеглила по-голямата част от своите войски от Южна Газа, с изключение на една бригада, предаде БТА.
В момента армията не разкрива допълнителни подробности.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
13:39 07.04.2024
2 САТЪРА НА ХАНА
..... НАСЕЛЕНИЕТО ИМ Е КОЛКОТО МАЛЪК ОКРЪГ В
КИТАЙСКА ИЛИ ИНДИЙСКА ПРОВИНЦИЯ :))
... .
А МЕДИЙНОТО ВНИМАНИЕ Е КОЛКОТО ВЕЛИКА СИЛА :)(
Коментиран от #5
13:43 07.04.2024
3 Бай той Толстой
13:43 07.04.2024
4 Факт
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Дай достоверен източник
Коментиран от #8
13:43 07.04.2024
5 Макс
До коментар #2 от "САТЪРА НА ХАНА":Важно е качеството , а не количеството .Ти обаче си съветски възпитаник, а там имаше един глупав комунистически лозунг , който твърдеше че количеството преминава в качество . Е, така и не преминаха .
Коментиран от #7
13:49 07.04.2024
6 Депутинизирай и съхрани
Коментиран от #9
13:51 07.04.2024
7 САТЪРА НА ХАНА
До коментар #5 от "Макс":НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОТРЕЧЕ ЧЕ ЕВРЕИТЕ СА ИЗОБРЕТАТЕЛНИ И ИЗПОЛЗВАТ ВСЯКА ВЪЗМОЖНОСТ ДА НАПРАВЯТ ПАРИ
.....
НАПРИМЕР СОЛУНСКИТЕ ЕВРЕИ СА ЗА ЗАНЕСЛИ В АМЕРИКА ГЕВРЕЦИТЕ , КИСЕЛОТО МЛЯКО - ДАНОН, ПОНИЧКИТЕ И ДЪРВЕНИТЕ КЪЩИ :))
13:54 07.04.2024
8 По Си Ен Ен
До коментар #4 от "Факт":Ли чакаш да ти го кажат, ахахахахах
13:56 07.04.2024
9 Много тежка
До коментар #6 от "Депутинизирай и съхрани":Диагноза имаш ти...
13:57 07.04.2024