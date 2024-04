Британското разузнаване: Руската армия има сериозни проблеми с най-модерната си ракета

Снимки от отворен източник от 31 март показват отломки от ракети, паднали в поле в Саратовска област, Южна Русия. Първоначално се смяташе, че са части от евентуален украински дрон, но по-внимателна проверка разкри, че е много вероятно отломките да са от руска крилата ракета с въздушно изстрелване AS-23a KODIAK (X-101). Това се посочва в последния разузнавателен доклад на Министерството на отбраната на Великобритания.

Отбелязва се, че е много вероятно фрагментите да са резултат от повреда на ракета KODIAK, изстреляна към Украйна по-рано същата сутрин.

Още новини от Украйна

Британското разузнаване допълва, че Саратовска област е известна площадка за изстрелване на руски бомбардировачи за далечни разстояния. Там се намира и авиобаза Енгелс, където са разположени няколко от бомбардировачите.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 09 April 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/0WoT8TTVOI#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/NdpOtzboXb