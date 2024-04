Как петима българи извършиха най-голямата финансова измама в Англия

Петима българи от организирана престъпна група бяха признати за виновни във Великобритания по случай, определен от прокуратурата като най-голямата измама в Англия и Уелс, съобщи Би Би Си, предаде БТА.

В бандата участвали три жени и двама мъже - всички те от България, които подали хиляди фалшиви молби за помощи към системата за Универсален кредит в рамките на период от четири години и половина. Всеки един от членовете ѝ по отделно признал пред съд в Лондон, че е откраднал повече от 50 милиона лири. И петимата са пледирали виновен по обвинения в измама и са признали и за престъпления, свързани с пране на пари.

Универсален кредит е основната система за социални помощи във Великобритания и към момента от нея се възползват 5,8 милиона души – както работещи, така и безработни, посочва Би Би Си. Когато стартира през 2013 г., правителството твърди, че тя е устроена така, че да ограничи възможностите за измами и грешки. С разширяването на обхвата на системата обаче нивата на измама се повишават и достигат най-високото си ниво през пандемията, когато са разхлабени правилата, които подаващите молби трябва да следват.

⚖️ Five members of an organised criminal gang, which falsely claimed more than £50 million in Universal Credit in the largest benefit fraud in England and Wales, have been convicted.



