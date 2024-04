Спецчасти извеждат депутатите от грузинския парламент заради „руския“ закон

Специалните сили към Министерство на вътрешните работи на Грузия бяха изпратени да ескортират депутати в грузинския парламент заради спорен закон, който предизвика нова вълна на протести.

Няколко хиляди демонстранти се събраха тази вечер в грузинската столица Тбилиси, часове след началото на обсъждането в парламента на противоречив законопроект за „чуждестранните агенти“, който вече предизвика масови демонстрации през 2023 година, предаде Франс прес, съобщи БТА.

В началото на митинга противниците на текста заявиха, че той твърде много напомня на руския закон, използван от години от Кремъл за репресии на дисидентски гласове. „Не на руския закон!“, скандираха няколко хиляди протестиращи, събрали се в центъра на Тбилиси пред сградата на парламента. Множеството блокира една от главните артерии на грузинската столица, а полицейски сили за борба с безредиците обезопасиха входовете на сградата, предаде журналист от АФП.

