Помните ли какво каза Путин за Крим през 2008 година

Антон Геращенко, съветник на украинското Министерство на вътрешните работи, публикува видео в Туитър, припомняйки думи на Владимир Путин за украинския полуостров Крим през 2008 година.

„Крим не е спорна територия. Там няма никакъв етнически конфликт, за разлика от Южна Осетия и Грузия. Русия признава границите на Украйна“, казва тогава Путин.

Коментарът му е направен на фона на руската инвазия в Грузия. Само шест години по-късно Русия окупира незаконно Крим, а през 2022 година започна и пълномащабна война срещу Украйна. С агресивните си действия Русия наруши всички международни договори и право. Поредно доказателство, че думите на Путин не струват нищо:

In this video from 2008 (after invasion into Georgia) Putin swears that Russia recognizes Ukrainian territorial borders, including Crimea.



Just six years later, he started saying about "historically Russian" Crimea as Russia annexed the peninsula. pic.twitter.com/b3kmPqtUvE