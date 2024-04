Германски милиардер инсценира смъртта си и избяга в Москва при младата си любовница

Германски милиардер е заподозрян, че е инсценирал собствената си смърт по време на ски в Алпите, след което е избягал в руската столица Москва при своята любовница, 20 години по-млада от него, предаде NEXTA.

Според разследване на германската телевизия RTL милиардерът Карл-Ериван Хауб може би още е жив, защото биометричен анализ на кадри, заснети от охранителни камери в Русия, потвърждава до 90% вероятност неговата самоличност.

Всичко започва през април 2018 година, когато Хауб, тогава на 58 години, изчезва в Алпите. Дни наред продължава неговото издирване, но от богаташа няма и следа, а спасителната операция е прекъсната. Три години по-късно съдът в Германия официално го обявява за мъртъв, тъй като не са открити доказателства в противното.

Нови доказателства обаче предполагат, че бившият шеф на Tengelmann Group не е мъртъв, а живее в Москва. Израелско-американска компания е анализирала актуални снимки от камери за видеонаблюдение в Москва, на които има огромно съвпадение с външния вид на родения в САЩ германски бизнесмен. Прокуратурата в Кьолн е започнала разследване по случая.

Братът на Карл-Ериван Хауб – Кристиан, който наследява позицията му в компанията след неговото изчезване, е заподозрян в лъжесвидетелстване. Има съмнения, че членове на семейството на Хауб са знаели за неговите намерения, но са излъгали разследващите органи.

А защо милиардерът е избягал в Русия? Според медиите причините са две. Едната е, че е правил бизнес с Русия и въпросните сделки са поставили компанията в неизгодна позиция в западния свят. Другата причина е любовна. Карл-Ериван Хауб, чието състояние е оценено на 6,4 милиарда долара преди изчезването му, е имал любовница в Москва: Вероника Ермилова. В дните преди изчезването си бизнесменът е разговарял 13 пъти с нея. Твърди се, че Ермилова е била свързана с руските служби, и по-специално с ФСБ. Твърди се, че Хауб, който през годините е имал много сделки с руски компании, е получил руски паспорт.

Карл-Ериван Хауб при изчезването си оставя съпруга, две деца и компания с близо 75 000 служители. Неговата любовница Ермилова е описвана като „енигматична красива дама с тъмна коса и ослепителна усмивка“. Двамата са били заедно с Сочи, Баку и Москва в годините преди изчезването на милиардера. Няма яснота каква е връзката на руските спецслужби със случая, ако въобще има такава.

German billionaire missing in the Alps, faked his death and fled to Russia



The former head of the German holding company Tengelmann (includes OBI, Kaiser's) Karl-Erivan Haub disappeared in April 2018 - he was vacationing in the resort of Zermatt in the Alps. At first, the… pic.twitter.com/RxR6LJi64g