Разговорите между шефа на МААЕ и Иран са положителни

Разговорите между Иран и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) са положителни и продуктивни, каза днес на съвместна пресконференция с генералния директор на МААЕ Рафаел Гроси в иранския град Исфахан ръководителят на иранската ядрена програма Мохамад Еслами, цитиран от Ройтерс.

Гроси пристигна в Иран вчера, като се надяваше да засили контрола на МААЕ върху иранската ядрена програма след множество неуспехи, но анализатори и дипломати казват, че той разполага с ограничено влияние и трябва да е предпазлив да не получи празни обещания, отбелязва агенцията.

In Tehran for high-level meetings today.

With @IRIMFA_EN @Amirabdolahian and @Bagheri_Kani, I proposed a set of concrete practical measures for the revitalization of the 4 March 2023 Joint Statement with aim of restoring process of confidence building and increasing transparency. pic.twitter.com/jxtRK5tdYE