Алексей Навални получи посмъртно Дрезденската награда за мир

Дрезденската награда за мир, която се присъжда на хора с изключителен принос за мира и международното разбирателство, бе връчена тържествено на Юлия Навалная - вдовицата на руския опозиционер Алексей Навални, който тази година стана лауреат посмъртно.

Тържествена реч на церемонията произнесе бившият германски президент Йоахим Гаук, който нарече Навални "противник, от когото Путин е изпитвал страх" и изрази мнението си, че нито един друг лидер на опозицията в Русия не е притежавал подобна харизма.

Навални - "лице на съпротивата срещу правителствената политика в Русия“

"Алексей Навални е лицето на съпротивата срещу руската правителствена политика, която се отнася презрително към човека", се отбелязва на сайта на наградата. "Навални продължаваше да бърка в раните на руската диктатура и се превърна в най-голямата опасност за Путин и неговата система. Затова стана политически затворник, чиято смърт олицетворява безкрайния брой хора, които се борят за свободата и демокрацията в Русия, заплащайки това със затвор или смърт", гласи аргументацията на журито.

То изтъква и следното: "Посмъртното присъждане на Дрезденската награда за мир на Алексей Навални е призвано да отдаде дължимото на неговата привъзраност към свободата, демокрацията и мира. Съпротивата на опозиционера бе и остава вдъхновяващ пример за всички правозащитници, които продължават своята дейност".

Биляна Михайлова (редактор)

