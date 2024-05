Британското разузнаване: Руската армия не може да постигне стратегически пробив, има нужда от подкрепления в жива сила

Новосформираната Северна групировка на войските на Русия нахлу в района на Харков в Украйна и пое контрола над няколко села. Граничният град Волчанск почти сигурно е непосредствена цел на Москва и в момента се оспорва между руски и украински сили.

Това се посочва в последния разузнавателен доклад на Министерството на отбраната на Великобритания.

Отбелязва се, че чрез отварянето на допълнителна ос на атака Русия почти сигурно се опитва да отклони украинските ресурси далеч от други части на фронтовата линия и да застраши Харков - вторият по големина град в Украйна.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 May 2024.



#StandWithUkraine 🇺🇦