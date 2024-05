Първият дипломат на Киев: Дайте ни ракети Patriot, време е да започнем да сваляме руските военни самолети

Предоставянето на повече системи за противовъздушна отбрана на Украйна, като например Patriot, и позволяването на страната да сваля руски самолети, преди да атакуват, ще помогне за предотвратяване на трагедия като днешната бомбардировка на хипермаркет в Харков.

Това заяви министърът на външните работи на Украйна Дмитро Кулеба в X, цитиран от "Укринформ".

"Путин може да разпространява всякакви лъжи, но ето какви са действията му. Варварски военни престъпления срещу цивилни. Голям търговски център в Харков. Събота. Отвратителен удар, за да осигури максимални жертви. Той не може да окупира Харков, затова се опитва да го убие. Има два начина за партньорите на Украйна да предотвратят подобни удари. Първо: повече "Патриоти" и други системи за противовъздушна отбрана за Украйна. Второ: Украйна да сваля руски военни самолети, преди да хвърлят бомби върху Харков и други градове и общности", пише той.

Putin may spread any lies, but here are his actions. Barbaric war crimes against civilians.



Large shopping mall in Kharkiv. Saturday. Heinous strike to ensure maximum casualties. He can’t occupy Kharkiv, hence he tries to kill it.



There are two ways for Ukraine’s partners to… pic.twitter.com/USKjyXgobn