Британското разузнаване: Руското министерство на отбраната се зае с политагитация по съветски модел

Главната политическа дирекция на руското Министерство на отбраната издаде ново списание "Политрук" за политическо обучение на Въоръжените сили на 22 май 2024 г. Списанието е предназначено да подпомага политическите инструктори във Въоръжените сили при тяхното политическо образование на войниците, пише в последния доклад на британското министерство на отбраната, резюме от който е публикувано в социалната мрежа X.

Във встъпителната статия на заместник-министъра на отбраната генерал-полковник Виктор Горемикин, който оглавява Главната политическа дирекция на Въоръжените сили, се пояснява, че новото списание черпи в голяма степен от наследството на съветските военни публикации, насочени към политическото образование на военния персонал. Главната политическа дирекция беше създадена в Министерството на отбраната през 2018 г., когато беше сметнато за необходимо да се въведе отново политическото образование във Въоръжените сили.

Още новини от Украйна

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 May 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/YKHA9tW6JW#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/YBadCUTRXH