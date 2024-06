Британското разузнаване: Руската армия се опитва да задържи темпа на украинския фронт при тежки загуби

Секторът Авдeевка-Покровск вероятно остава основното усилие на руските сили през последните 72 часа, с високо ниво на оперативна активност. Това се посочва в последния разузнавателен доклад на Министерството на отбраната на Великобритания.

Отбелязва се, че руските сили са постигнали незначителни успехи в северната част на този сектор към селата Сокол и Евгенивка. По успоредна ос на около 3 км пó на юг руските сили вероятно се приближават до покрайнините на село Новоселивка Пeрша. По-нататък на юг руските сили не са постигнали значителни успехи въпреки тежките атаки срещу украински позиции западно от село Нетайлово, край магистрала E50.

Според съобщенията руските атаки срещу село Невелско са били отблъснати и селото вероятно остава в украински ръце.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 04 June 2024.



