Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев заяви, че Международната федерация за правата на човека (FIDH), финансирана от фондация "Отворено общество" (призната за нежелана в Русия) на милиардера Джордж Сорос, която се обърна към Международния наказателен съд с искане за издаване на заповед за арест, е "съучастник на терористите в Киев", предаде РИА Новости.



Международната федерация за правата на човека на Сорос (FIDH) и външните министерства на редица западни държави отправят искане до прокуратурата на Международния наказателен съд за издаване на заповеди за "арест" на заместник-председателя на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев, заместник-началника на администрацията на руския президент Алексей Громов и редица руски журналисти.



"Колко е приятно да получим признание за ефективността на съвместните ни усилия срещу неонацисткия режим в Киев! То дойде от гадни организации като неправителствените организации, собственост на отвратителния стар герой Сорос, който отиде в Международния наказателен съд заради нашата скромна работа. Такива НПО-та и техните господари са съучастници на терористите, които само вчера убиха повече от 20 наши цивилни граждани", написа Медведев в социалната мрежа X.

How great it feels to receive acknowledgement of the effectiveness of our combined effort against the neonazi regime in Kiev! It came from bastardly organisations such as NGOs belonging to the disgusting old geezer Soros, who turned to the ICC over our humble work.



Such NGOs…

Още новини от Украйна