Руските политици реагираха на пораженията на партиите на френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Олаф Шолц на европейските избори.



Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев заяви, че резултатите отразяват "неумелата политика" на двамата лидери да подкрепят Киев.



"Време е да се оттегля. В пепелището на историята", написа Медведев в социалната мрежа X.





Well, well, respected by no one Macron and Scholtz, have you seen the EU parliament elections results? They come as a reflection of your inept policy of providing support to the bandera authorities in the f. Ukraine at the cost of your own citizens, your idiotic economic and…