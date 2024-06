Предложение: ЕС да приеме руснаците, които са против Путин

Представители на руската опозиция ще обсъждат с европейски официални лица разширяването на възможностите за миграция от Русия към страните от ЕС. Една от предлаганите мерки е въвеждането на "преселническа карта". Идеята е притежателят на този документ ще получава лесно разрешение за пребиваване в някоя от страните от ЕС, ще може да открие банкова сметка, да наеме имот или да си намери работа. Отливът на образовани и заможни руснаци може да отслаби икономическото състояние на Руската федерация и в същото време да "създаде сериозни предизвикателства за режима на Путин", се казва в проучване за руската миграция към Европа, представено на 11 юни.

Изследването и съответният доклад са изготвени от новия мозъчен тръст Център за анализи и стратегии в Европа (Center for Analysis and Strategies in Europe - CASE), чийто експертен съвет от Русия включва Дмитрий Гудков, Сергей Алексашенко, Владислав Иноземцев, Андрей Мовчан и Дмитрий Некрасов.

Повечето руски мигранти изкарват над 3000 евро месечно

От CASE предлагат на властите в страните от Европейския съюз да разработят правни норми за масова миграция на руски граждани в ЕС, заяви руският опозиционен политик Дмитрий Гудков пред ДВ. Той уточни, че в момента има различни ограничения, с които се сблъскват руските граждани в някои европейски държави, включително невъзможност да получат разрешение за пребиваване или отказ за откриване на сметки в европейски банки.

Проучването на CASE показва, че мнозинството от напускащите Русия са финансово обезпечени и образовани хора с антивоенни възгледи. "Новите мигранти от Русия имат европейски възгледи, противопоставят се на войната и с право могат да бъдат наречени "руски европейци". В хода на изследването експертите са интервюирали 3500 руски граждани, живеещи във Франция, Германия, Полша и Кипър. А резултатите сочат, че значителна част от напусналите Русия - над 81% - имат висше образование. 60% от анкетираните са заявили, че месечните им доходи са 3000 евро или повече. "Тази категория граждани не само не се нуждае от помощи, но и има значителен принос за икономиката на ЕС", казва Гудков.

"Преселнически карти" за руснаци

Авторите на доклада предлагат нов механизъм за привличане на икономически мигранти от Русия към ЕС. А именно: специална "преселническа карта" за руснаци. Валидността на документа може да е една година - с възможност за удължаване на срока на действие. По време на този "пробен период" притежателят на картата трябва да докаже, че има завършено висше образование и работа или е открил собствен бизнес, че има жилище или го дава под наем в ЕС, че е живял три четвърти от времето в страната, издала разрешението за пребиваване и че владее един от европейските езици. Обсъжда се и изискването кандидатите да предоставят доказателства, че в Русия притежават достатъчно активи, за да могат да се издържат в чужбина.

"Сега стратегията за подкопаване на режима на Путин трябва да включва режисирано "кръвопускане": насърчаване на изтичането от Русия както на квалифицирани специалисти, така и на пари на бизнеса, който не участва във войната", се посочва в предложението. Възникващата нова диаспора от Русия има политически потенциал: тя може да играе важна роля при промените в Русия след диктатурата на Путин, а такава общност ще бъде възприемана в Европа и на Запад като "близък и съюзник, а не като враг", се подчертава още в документа.

Около 300 000 руснаци, които вече са напуснали родината си след избухването на войната в Украйна, но искат да живеят в ЕС, биха участвали в такава програма. "Това не са активисти или опозиционери, а хора, търсещи възможности за професионална кариера, сигурно място за живеене и страна, в която децата им могат да бъдат възпитавани извън културата на омразата, създадена в днешна Русия", твърдят авторите на доклада. Тяхното предложение е въпросните преселнически карти за руснаци да бъдат издавани от европейските посолства, като се измести фокусът - от туристическите визи към новите "преселнически карти".

Това не са "добрите руснаци"

Гудков държи да отбележи още, че настоящата инициатива е насочена към премахването на дискриминацията на руските граждани в ЕС и няма нищо общо с това, което в социалните мрежи шеговито беше наречено "паспорт на добрия руснак". Зад това стои идеята за създаване на система за идентификация Worldview ID - база данни на руснаци с антивоенни възгледи. "Тази идея беше опорочена и вече е загубила своята актуалност", казва Гудков.

Паралелно с това на европейските власти се предлага да разширят програмата за издаване на хуманитарни визи, за които вече има опашка. "Сигурно 95% от напусналите Русия не се нуждаят от хуманитарни визи – това са хора, които искат да работят, да печелят пари и да плащат данъци. Те не се нуждаят от никакви помощи. Просто предлагаме различни варианти за преселване в ЕС, като не е задължително това да бъде с карта за мигранти", допълва Гудков.

В противен случай една част от напусналите ще продължат да се връщат обратно в Русия и да участват във възстановяването на икономиката на страната, а други могат да се разочароват от Запада, "ако не се прави разлика между режима на Путин и хората със съвременни, либерални възгледи, превърнати в негови заложници".

Автор: Алексей Стрелников