Британското разузнаване: Руската армия щурмува важен логистичен маршрут на украинските въоръжени сили

Руските войски вероятно са поели контрол над село Новоалександровка в Донецка област. Това представлява заплаха за един от основните маршрути за доставки Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на изток. Това се посочва в последния доклад на британското Министерство на отбраната, публикуван в социалната мрежа Х.



"Има информация, че руските сили са поели контрол над село Новоалександровка, разположено на около 20 км северно от Авдеевка, Донецка област. Районът е сцена на ожесточени боеве през 2024 г. и Русия постепенно напредва след превземането на Авдеевка през февруари 2024 г.", се посочва в доклада на британското министерство на отбраната.



Отбелязва се, че превземането на Новоалександровка ще позволи на руските войски да се приближат до пътя Т-05-04, който е един от основните пътища за снабдяване на Въоръжените сили на Украйна на изток.



Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 June 2024.



