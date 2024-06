ЕС одобри преговорната рамка за присъединяването на Украйна! Володимир Зеленски благодари

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на Съвета на ЕС и на белгийското председателство за одобряването на преговорната рамка, необходима за започването на преговори за присъединяване на Украйна към ЕС, предаде Укринформ, като цитира пост на Зеленски в "Екс".

"Днес 27-те държави - членки на ЕС, одобриха преговорната рамка, необходима за започване на преговори за присъединяване на Украйна към ЕС. Благодарен съм на Съвета на ЕС и на белгийското председателство за твърдата им политическа воля. Очакваме с нетърпение следващата седмица, 25 юни, когато Украйна и ЕС ще проведат първата си междуправителствена конференция, с което на практика ще бъде даден старт на преговорния процес", заяви Зеленски.

Той отбеляза, че преговорната рамка е одобрена и за Молдова, като поздрави "нашите молдовски приятели за тази важна стъпка към общото ни европейско бъдеще".

Today, 27 EU member states approved the negotiating framework necessary to begin EU accession negotiations with Ukraine. I am grateful to @EUCouncil and @EU2024BE for their robust political will.



