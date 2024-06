Володимир Зеленски: Благодаря, Румъния!

Президентът Володимир Зеленски заяви, че решението на Румъния да предостави на страната му система за противовъздушна отбрана "Пейтриът" (Patriot) ще заздрави противовъздушния щит на Украйна и ще заздрави сигурността в цяла Европа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

I am grateful to Romania and President @KlausIohannis for making the decision to provide Ukraine with an additional Patriot air defense system.



This crucial contribution will bolster our air shield and help us better protect our people and critical infrastructure from Russian…