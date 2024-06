По руската телевизия: Сърбия е една уличница, която дава оръжия на Украйна

Руската пропагандна машина на Владимир Путин реагира изключително остро на информацията, че много сръбски боеприпаси се озовават в украинската армия.

Телевизионният водещ Сергей Мардан заяви, че Сърбия се държи като една уличница и въобще не може да се говори за „братска страна“. „Русия няма братя по света, Сърбия се държи като последната шлюха“, заяви руският пропагандист.

🇷🇺🇷🇸 Anti-Serb sentiment growing in Russia.



Russian state TV host called Serbia the "worst whore" and declared Serbia enemies, not brothers, following revelations that Serbia exported about €800 million worth of shells to Ukraine since 2022.pic.twitter.com/tIoFAGWtpX