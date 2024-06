Медведев намери нова причина Русия да влезе във война с НАТО

Бившият президент на Русия Дмитрий Медведев заяви, че потенциалният арест на руски официални лица е „повод за война“.

Повод за изказването на Медведев е заповедта за арест на Сергей Шойгу и Валерий Герасимов, издадена от Международния наказателен съд в Хага.

Международният наказателен съд издаде заповед за арест на бившия руски министър на отбраната Сергей Шойгу, както и на висшия руски генерал Валерий Герасимов, началник на Генералния щаб, за предполагаеми военни престъпления в Украйна.

В изявление на съда се посочва, че заповедите за арест са били издадени въз основа на преценката на съдиите, че е налице обосновано предположение, че двамата мъже са отговорни за "ракетни удари, нанесени от руските въоръжени сили по украинска енергийна инфраструктура" между 10 октомври 2022 г. и 9 март 2023 г. "През този времеви период руските въоръжени сили са нанесли много удари по голям брой електроцентрали и подстанции на редица места в Украйна“, пише още в изявлението.

„Изпълнението на решение за арестуване на руски служители може да бъде акт на обявяване на война“, каза Медведев.

