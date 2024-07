"Наглостта на руснаците няма край: норвежка ракета ударила детската болница в Киев"

Ракетата, която порази детската болница в Киев, е изстреляна от пускова установка NASAMS, която изглежда е доставена от Норвегия в Украйна. Това заяви постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя. Той заяви, че очаква реакция от норвежките власти по въпроса, предаде News.bg.

"Дали те са санкционирали това, че тя е била използвана за нанасяне на удар по детска болница и че е била разположена в жилищни квартали в нарушение на международното хуманитарно право?" - нагло каза дипломатът.

На 8 юли в Киев се чуха експлозии, а властите съобщиха за операции на противовъздушната отбрана и падащи отломки в няколко части на града. Ръководителят на военната администрация на Киев, Сергей Попко, заяви след експлозиите, че 33 души са загинали, а близо 120 са ранени.

Украинският президент Володимир Зеленски написа за разрушенията в детската болница "Охматдет" в квартал "Шевченко" в града. Там, по данни на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, са загинали двама души, а 32-ма са били ранени, включително осем деца.

Министерството на отбраната на Русия съобщи, че сутринта на 8 юли военните са нанесли удари по украински военнопромишлени обекти и авиобази на въоръжените сили на страната в отговор на опитите "на киевския режим да нанесе щети на руски енергийни и икономически обекти". Министерството нарече неверни твърденията на Украйна за умишлен удар по граждански обекти в Киев.

Министерството заяви, че снимките и видеоклиповете, направени в Киев, "недвусмислено потвърждават факта на разрушения вследствие на падането на украинска ракета за противовъздушна отбрана, изстреляна от зенитно-ракетен комплекс в рамките на града". Небензя също така заяви, че на кадрите се вижда и "самотна украинска ракета на ПВО, която лети в района на детската болница".

От видеоклипове ясно се вижда, че болницата е поразена с руска ракета, а не с отломки от украинската ПВО отбрана. ООН също потвърди, че руска ракета е отговорна за удара.

The moment of yesterday's Russian missile strike on Kyiv pic.twitter.com/JaM6wN0hS3