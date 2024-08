Русия отговори мигновено на появата на F-16 в Украйна: ядрените сили на Путин са в повишена готовност

Американският полковник Дъглас Макгрегър заяви, че Русия е отговорила мигновено на появата на първите изтребители F-16 в Украйна, провеждайки учение със своите ядрени сили. „Действие: първите произведени в САЩ F-16 пристигнаха в Украйна. Противодействие: Русия започна третия етап от нестратегическите ядрени учения“, написа американският военен в социалната мрежа X.

ACTION: First US-made F-16s arrive in Ukraine – Bloomberg



REACTION: Russia launches third stage of non-strategic nuclear drills..

