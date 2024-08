Камала Харис: Tой е губернатор, треньор, учител и ветеран! Горда съм, че е избрах Тим Уолц за свой кандидат за вицепрезидент

Камала Харис заяви, че "е горда" да обяви днес, че е избрала губернатора на Минесота Тим Уолц за свой подгласник, за да се изправи в тандем с него срещу Доналд Тръмп на президентските избори в САЩ през ноември, предаде Франс прес.

"Като губернатор, треньор, учител и ветеран, той е защитавал интересите на работещите семейства като своето собствено", написа кандидатката на демократите за президент в социалната мрежа "Екс" за човека, който ще стане неин вицепрезидент, ако тя спечели изборите.

I am proud to announce that I've asked @Tim_Walz to be my running mate.



As a governor, a coach, a teacher, and a veteran, he's delivered for working families like his.



It's great to have him on the team.



Now let’s get to work. Join us:https://t.co/W4AE2WlMTj