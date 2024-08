Тим Уолц: Това е най-голямата чест в живота ми

Губернаторът демократ на щата Минесота Тим Уолц, който бе определен за кандидат за вицепрезидент на кандидатката за президент на САЩ от Демократическата партия Камала Харис, окачестви определянето си за кандидат за вицепрезидент като "най-голямата чест", която му е оказвана през живота, предаде АФП, цитирана от БТА.

"Да се присъединя към кампанията на Камала Харис е най-голямата чест, която ми е оказвана през живота. Ще дам всичко от себе си", заяви Уолц в социалната мрежа "Екс".

It is the honor of a lifetime to join @kamalaharris in this campaign.



I’m all in.



Vice President Harris is showing us the politics of what’s possible. It reminds me a bit of the first day of school.



So, let’s get this done, folks! Join us. https://t.co/tqOVsw2OLM