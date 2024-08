Зеленски: Русия трябва да усети последиците от войната

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в ежедневното си обръщение към сънародниците си, че Русия трябва да усети последиците от войната, предаде Франс прес, съобщи БТА.

„Русия донесе войната в нашата страна и трябва да почувства ефекта от това“, каза Зеленски. Но както и във вчерашното си обръщение той не спомена конкретно нахлуването на украински военни в руската Курска област.

Същевременно Международната агенция за атомна енергия заяви, че следи развитието около Курската ядрена централа и наблюдава ситуацията, предаде РИА.

Президентът Володимир Зеленски похвали по-рано днес украинската армия за способността ѝ "да изненадва" и да постига резултати, но не спомена директно обстановката в руската Курска област, където Москва казва, че Киев е започнал атака през границата, предаде Ройтерс.

Украинските въоръжени сили засега изглежда са възприели стратегия на стриктно мълчание относно действията си руската гранична област, отбелязва агенцията. "Всеки може да види, че украинската армия знае как да изненадва. И знае как да постига резултати", каза Зеленски на събитие по представянето на ново цифрово приложение за намаляване на документалната тежест за въоръжените сили.

"Това се демонстрира на бойното поле, където нашите войници не само устояват на непреодолимата сила на окупаторите, но и ги унищожават по начина, необходим за отбраната на Украйна, нашата държава и независимост", добави той.

В друга своя публикация в социалната медия "Екс" Зеленски заяви, че от първия ден на пълномащабната инвазия на Русия Украйна съвместно употребява политически, дипломатически и военни усилия, за да получи изтребители Ф-16 и сега първите такива самолети вече са в украинското небе и ще има още, предаде Укринформ.

"Украйна моли партньорите си да затворят небето или да предоставят самолети още от първия ден на пълномащабната инвазия на Русия. Знаехме, че това е постижимо, че светът има силата да го осъществи. За тази цел обединихме политически, дипломатически и военни усилия. Постепенно, стъпка по стъпка, успяхме да постигнем резултата. Самолети Ф-16 вече са в украинското небе и ще има още", написа Зеленски. На кадри от видео, споделено от президента, са описани всички етапи на работата с международните партньори, които се включиха в създаването на авиационната коалиция, както и в обучението на украинските пилоти и техническите служители за работа със самолети Ф-16.

