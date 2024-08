Украйна унищожи една от най-важните логистични линии за руската армия

Военноморските сили (ВМС) на Украйна потвърдиха, че са унищожили железопътен ферибот, натоварен с цистерни с гориво, в руското пристанище „Кавказ“, предаде Ройтерс. Превозвани са били и оръжия, добавиха те, съобщи БТА.

„Фериботът е една от най-важните логистични линии за руската армия за снабдяване на окупационните сили. На първо място с гориво, но допълнително и с оръжия“, каза говорителят на ВМС Дмитро Плетенчук пред Радио „Свободна Европа“.

Още новини от Украйна

По-рано местните власти съобщиха, че фериботът е бил запален и повреден при нападението в четвъртък на пристанището в южния руски Краснодарски край.

❗️The Ukrainian Armed Forces have officially confirmed the destruction of a Russian ferry in the port of "Kavkaz" in the Russian Krasnodar Territory



The spokesman for the Ukrainian Navy, Dmitry Pletenchuk, reported that this ferry was one of the most important links in the chain… pic.twitter.com/9CFB7S3BKn