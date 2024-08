Зеленски: Един болен старец искаше да превърне Украйна в буферна зона, но превърна Русия в буферна федерация

Един болен старец от Червения площад, който непрекъснато заплашва всички с червения бутон, няма да диктува [на Украйна], защото само Украйна и украинците ще определят как да живеят, по какъв път да поемат и какъв избор да направят. Така работи независимостта.

Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по случай Деня на независимостта на Украйна, 24 август. Зеленски посочи, че Владимир Путин е искал да превърне Украйна в буферна зона, но вместо това превръща Русия в буферна федерация. Ето акценти от неговата реч:

Който е пожелал нещастие на земята ни, ще го намери в собствения си дом. Който иска да сее зло по нашата земя, ще бере плодовете на своя територия. Това не е пророчество, не сляпо отмъщение... това е справедливост. Бумеранг за злото.

Преди 913 дни Русия отприщи война срещу нас. Тя наруши не само нашите суверенни граници, но и границите на жестокостта и здравия разум. Русия безкрайно се стремеше към едно: да ни унищожи. Вместо това днес празнуваме за 33-и път деня на своята независимост. Те [руските агресори] знаят, че рано или късно украински отговор ще достигне до всяка точка на Руската федерация, която е източник на опасност за живота на нашата държава и нашия народ.

Очите на техния началник възприемат целия свят като сива зона. Но ние няма да позволим украинската земя да се превърне в сива зона, защото над нея се веят синьо и жълто. Един болен старец от Червения площад, който непрекъснато заплашва всички с червения бутон, няма да диктува на нас [как да живеем]. Само Украйна и украинците ще определят как да живеят, по какъв път да поемат и какъв избор да направят. Защото така работи независимостта.

В Курска област видяхме как Русия се отнася към своите граждани, които тя нарича „население“. Как Русия „не изоставя” своите. Как войниците им плячкосват местните магазини. Така изглежда Русия на Путин в очите на света. И по същия начин целият свят вижда как нашите войници осигуряват вода, храна и лекарства на местните хора, защото така изглежда достойнството на Украйна.

Преди 33 години Украйна се възроди на картите на света, а днес Украйна печели сърцата на целия свят. Вдъхновява със смелост. Служи като пример как да не се страхуваме от Путин. И обединява света около своя украински мироглед: през 21 век терористите трябва да намерят възмездие в Хага, а не утеха във Валдай.

Благодаря на всички украинци, на всички войници, медицински работници, пожарникари, предприемачи, учители, студенти... На всички украинци тук и на всички украинци в чужбина, които помагат и разказват на света за Украйна. И на всички украинци в окупираните територии. На всички украинци, чиято сила няма граници, чиято воля е безгранична. Независимостта е кауза на всички. Това е и икономическа, това е енергийна независимост. Това е духовната независимост на украинския народ. И украинското православие днес прави крачка към освобождение от дяволите на Москва.

Независимостта е във всеки един от нас. И обединени, ние сме в състояние да победим. Доказахме го на 24 февруари. Доказахме го през 2022 и 2023 година. Тази година също. Ние знаем какво е независимост. Колко е трудно да я браним. Но знаем: всичко зависи от нас.

Независимостта е тишината, когато загубим наши хора. Независимостта е клетвата, че никога няма да забравим падналите герои. Независимостта е мирисът на дим и прах на бойното поле. Независимостта се спуска в убежищата по време на въздушна тревога, за да оцелее и да се изправи отново, за да каже на врага: няма да успееш. Ще се провалиш. И ще отговарящ за всяка злина, която си причинил на украинския народ. Така ние чувстваме свободата.

Честит Ден на независимостта, украинци!

Ukraine. Our land. Given by God. Kissed by the sun. Rocked by the winds. Tempered by fire. Defended by its sons and daughters.

It cannot be mistaken for anything else.

It can never be given away to anyone.

Happy Independence Day of Ukraine! pic.twitter.com/LwnRAjnZnc