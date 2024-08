Лична проверка на терен! Генералният директор на МААЕ ще инспектира стратегическата Курска АЕЦ

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси заяви днес, че лично ще води мисията на организацията, която утре ще инспектира Курската АЕЦ в югозападната част на Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Предвид сериозната ситуация, аз лично ще водя утрешната мисия на МААЕ в Курската АЕЦ в Русия“, написа Гроси в социалната мрежа „Екс“.

„Потвърждавам, че сигурността и безопасността на ядрените обекти в никакъв случай не трябва да бъдат застрашавани“, допълни той.

Обектът се намира на около 30 км от зоната на бойните действия, които избухнаха преди около три седмици, след като Въоръжените сили на Украйна предприеха изненадващо навлизане в руска територия, припомни ДПА.

Атомната централа се намира на река Сейм край град Курчатов.

Миналата седмица Русия съобщи на МААЕ, че безпилотен летателен апарат е бил прехванат край централата. Руският президент Владимир Путин обвини Украйна, че се опитва да атакува обекта, но без да предостави доказателства. Все още не е ясно дали Курската АЕЦ е цел на украинското настъпление.

