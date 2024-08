Кремъл се опитва да защити Курска област от настъплението на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), като привлича части, формирани от специалисти – т.нар. "космическа пехота“. Това се казва в ежедневния доклад на Министерството на отбраната на Обединеното кралство, резюме от който е публикуван в социалната мрежа Х.



Сводката на британското разузнаване е базирана на доклад на руското разследващо издание "Важни истории“. По данни на медията една от тези части в Курска област е специализиран мотострелкови полк, сформиран през май от личен състав на Въздушнокосмическите сили (ВКС).



Отбелязва се, че тя включва оператори на радиолокационни системи (РЛС), които обикновено работят с бомбардировачи от далечната авиация.



Според британското разузнаване набирането на хора от тези преди това приоритетни области показва липса на жива сила. Използването на тези специалисти за други цели, освен като пехота, също може да намали способността на Русия да си върне загубените територии.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 August 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/RuyUBJmVx3#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/gpmQHF0fEe

