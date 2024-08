Тръмп сподели обиден пост в социалните мрежи за оралните умения на Камала Харис

Кандидатът за президент на Републиканската партия Доналд Тръмп днес сподели в социалната си мрежа "Трут Соушъл" неприличен пост за вицепрезидентката на САЩ Камала Харис, най-новата от поредицата унизителни нападки на републиканците срещу съперничката му от Демократическата партия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Коментарът беше направен от друг потребител на "Трут Соушъл", който написа под снимка на Харис и съперничката демократ на Тръмп от кампанията през 2016 г. Хилъри Клинтън: "Забавно е как сви*ките са повлияли на кариерите и на двете по различен начин..."

Забележката изглежда е препратка към бившия кмет на Сан Франциско Уили Браун, който имаше краткотрайна връзка с Харис преди повече от две десетилетия. Често срещана атака на десните срещу Харис е, че Браун е подпомогнал нейния възход в политиката. Нападката срещу Клинтън е препратка към нейния съпруг, бившия президент на САЩ Бил Клинтън, който през 90-те години на миналия век имаше любовна афера със стажантката в Белия дом Моника Люински.

Джейсън Милър, висш съветник на кампанията на Тръмп, заяви днес в интервю за телевизия Си Ен Ен, че е видял поста в социалните мрежи, но не го е обсъждал с него и добави, че не знае дали той "дори е видял коментара, който е бил там, или просто снимката". Споделянето на поста в социалната мрежа на Тръмп идва на фона на порой от расистки и сексистки нападки от него и съюзниците му срещу Харис, първата жена, първата чернокожа и първата южноазиатка, заемаща поста вицепрезидент на САЩ.

That awesome moment when @realDonaldTrump reTruths your bj joke.



Hillary is gonna get me, isn’t she? Well, it’s been great knowing you all… raise a fist in my memory. https://t.co/By7p33l1XR