Апетитна цел за руските дронове! Украинската армия спешно модифицира танковете Abrams

Украинците трябва да подобрят танковете M1 Abrams, предоставени от САЩ, защото са уязвими за атаки от руски дронове и други експлозиви, пише The Hill, позовавайки се на украински официални лица.



Американският M1 Abrams се смята за един от най-добрите танкове в света, но все още е уязвим за руските дронове и експлозиви на бойното поле в Украйна, което е изтласкало бронирания гигант на втори план.



Сега обаче Украйна е усъвършенствала Abrams, като го е защитила по-добре чрез сравнително прост метод: стоманени клетки, увити около рамата.



Украинските служители, които стоят зад това усилие, разказват пред американската медия, че модернизацията е работила изключително добре за защита не само на Abrams, но и на други американски бронирани бойни машини като Bradley.



За 10 млн. долара за бройка Abrams, сравнително грубата поправка е помогнала танковете да останат на бойното поле.



Украинската 47-а отделна механизирана бригада, елитна част, която се сражава на фронтовата линия, заявява в изявление до The Hill, че "защитните прегради за бойни машини като Abrams и Bradleys са от съществено значение за запазване не само на скъпата техника, но и на живота на войниците на бойното поле".



"Въпреки че Abrams се счита за един от най-добрите танкове, той не е неуязвим за заплахи като противотанкови ракети и безпилотни самолети", заявяват те. "Разработването на допълнителни защитни конструкции е важна стъпка за намаляване на риска от повреди от съвременни заплахи, включително дронове и експлозиви".



Олександър Мироненко е главен оперативен директор на Metinvest, едно от предприятията, подкрепящи инициативата Steel Front - проектът, който стои зад стоманените клетки и е започнат от украинския милиардер Ринат Ахметов с цел осигуряване на оборудване за армията.



Мироненко разказва пред американското издание, че екраните могат да издържат на един удар, преди да се наложи да бъдат подменени, но те са много ефективни при защитата на танковете, като поглъщат удара и увеличават оцеляването с около 35 %.



"Безпилотните самолети обикновено (се опитват) да спрат машината, да спрат бронираното превозно средство, така че те се опитват да ударят двигателя (или) кулата на танка, за да го блокират", отбелязва той. "И когато танкът е блокиран или спрян на бойното поле, той е просто като легнала костенурка за артилерията или друг вид дрон.



"Ето защо тази защита е необходима, за да не се позволи на дрона да нанесе такива щети", допълва Мирононеко.



Украйна започна да настоява за танковете Abrams скоро след като Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 г., но молбата стана по-належаща в началото на 2023 г.



САЩ бяха подложени на натиск от страна на украинския президент Володимир Зеленски и други официални лица в Киев да им предоставят танковете, а скоро към призивите се присъединиха и водещи законодатели в Конгреса.



Администрацията на Байдън се съгласи да изпрати 31 танка Abrams през януари 2023 г., а решението отключи и възможността Германия да изпрати ценните си танкове Leopard.



Първият Abrams пристигна през септември 2023 г., а до октомври всичките 31 танка бяха на мястото си.



Но само няколко месеца по-късно започнаха да се разпространяват съобщения, че Abrams са били изведени от бойното поле под ударите на руски безпилотни самолети.



През април Associated Press съобщи, че пет от танковете са били загубени заради руски безпилотни самолети и са били изведени от фронтовата линия.

