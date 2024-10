Ливан е пред колапс, предупреди днес германската министърка на външните работи Аналена Бербок. Тя пристигна на изненадващо посещение в Бейрут в разгара на войната между Израел и ливанската организация „Хизбула“, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Израел от месец извършва бомбардировки срещу „Хизбула“ в Ливан и предприе в края на септември сухопътна офанзива за изтласкване на бойците на групировката далеч от границата си.

Бербок каза днес, че „всяка умишлена атака срещу „сините каски“ на ООН представлява „нарушаване на международното хуманитарно право". Мисията на ООН за поддържане на мира в Ливан (ЮНИФИЛ) обвини израелските войски, че са стреляли неколкократно и умишлено по позициите на нейните миротворци.

„Задължението на ООН да защитава миротворците важи за всички страни в конфликта“, заяви Бербок. „Войниците на ЮНИФИЛ имат пълната ни подкрепа. Те са необходими за намирането на политическо решение на конфликта“, добави тя. „Задачата сега е да работим с нашите партньори от САЩ, Европа и арабския свят, за да намерим жизнеспособно дипломатическо решение, което защитава законните интереси в областта на сигурността както на Израел, така и на Ливан“, каза още Бербок.

The Israeli Air Force struck a southern suburb of Beirut just as a press conference by Mohammad Afif, head of Hezbollah's press office, was about to begin.



The airstrike reportedly targeted a building in the vicinity of Lebanon's General Security Directorate.