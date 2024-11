Мат Гейц каза "не" на Тръмп! Номинираният за бъдещ главен прокурор на САЩ оттегли кандидатурата си

Номинираният от новоизбрания американски президент Доналд Тръмп за бъдещ главен прокурор на САЩ бивш конгресмен Мат Гейц сам оттегли днес кандидатурата си, заявявайки, че утвърждаването на кандидатурата му се използва за отвличане на вниманието, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

“Няма време за губене в ненужни дълги препирни във Вашингтон и затова оттеглям кандидатурата си за главен прокурор“, написа републиканецът Гейц в социалната мрежа „Екс“. „Министерството на правосъдието на Тръмп трябва да е работещо и готово още от самото начало“, допълни той.

I had excellent meetings with Senators yesterday. I appreciate their thoughtful feedback - and the incredible support of so many. While the momentum was strong, it is clear that my confirmation was unfairly becoming a distraction to the critical work of the Trump/Vance…