Контролирана експлозия близо до американското посолство в Лондон

В Южен Лондон, в близост до посолството на САЩ, британската полиция извърши контролирана експлозия след откриването на подозрителен пакет, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

We can confirm that the 'loud bang' reported in the area a short time ago was a controlled explosion carried out by officers.



Enquiries are still ongoing and cordons will remain in place for the time being.