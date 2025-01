Британското разузнаване: Русия остана без военни бази в Средиземно море

Москва загуби достъп до военноморската си база в Тартус след падането на режима на Башар Асад. Кремъл не можа да помогне на своя съюзник, тъй като е съсредоточен върху войната срещу Украйна. Това се посочва в доклад на Министерството на отбраната на Обединеното кралство, публикуван в X (Twitter).



Според доклада несигурността относно бъдещото присъствие и възможности на Русия в Източното Средиземноморие остава висока. След рухването на режима на Асад, бившия сирийски съюзник на Русия, постоянното оперативно формирование на руските военноморски сили в Средиземно море в момента няма достъп до военноморската си база в Тартус за поддръжка и логистична подкрепа. В региона няма подобна алтернативна база.



"Бъдещето на базите на Русия в Сирия остава неясно, докато в страната съществува политическа несигурност. Въпреки това Русия почти сигурно иска да запази присъствието си в Средиземно море“, се посочва в доклада.



