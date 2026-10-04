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Около 12 000 българи годишно получават инфаркт
  Тема: Съветите на специалиста

Около 12 000 българи годишно получават инфаркт

4 Октомври, 2026 04:47 410 0

  • инфаркт-
  • сърдечно здраве-
  • високо кръвно налягане-
  • профилактика-
  • кардиолози

Над 75% от пациентите са на възраст над 55 години, а мъжете са почти два пъти повече от жените.

Около 12 000 българи годишно получават инфаркт - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Около 12 000 българи годишно получават инфаркт на сърцето, а около 9% от тях умират. Данните са на Националния център по обществено здраве и анализи.

Над 75% от хората с инфаркт са на възраст над 55 години. Тази тенденция се наблюдава през последните четири години. Мъжете са почти два пъти повече от жените сред пациентите със сърдечен инцидент.

Високото кръвно засяга все повече млади хора

Председателят на Дружеството на кардиолозите професор Кирил Карамфилов посочи, че все повече млади хора страдат от високо кръвно налягане. То е сред рисковите фактори за инфаркт.

Карамфилов препоръча при поява на тревожни симптоми да се търси лекарска консултация. „Главоболие, чувство за напрежение, болка в очите, общо неразположение. Т.е. при появата на подобни симптоми, независимо от възрастта, хората трябва наистина да търсят консултация, за да се регистрира този проблем“, каза той.

Препоръки за профилактика

От Дружеството на кардиолозите припомнят значението на ранната профилактика на сърдечното здраве. Тя включва изграждане на навици за двигателна активност и правилно хранене.

Лекарите препоръчват редовно и умерено спортуване, повече ходене пеша и ограничаване на обработените пакетирани храни. Сред посочените мерки са още достатъчният прием на вода, общуването и отделянето на време за любими занимания.

Източници: БНР


София / България
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